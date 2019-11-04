Медведев поздравил россиян с Днем народного единства Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей страничке во «ВКонтакте» поздравил россиян с Днем народного единства. «С праздником, с Днем народного единства!» - написал Медведев. День народного единства в России отмечается с 2005 года. Этот праздник посвещен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и окончанию Смутного времени. Ранее петербуржцев с праздником поздравили первые лица города – Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

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Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 4 0 Беглов Александр 4 0 Макаров Вячеслав

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