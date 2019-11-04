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10:28

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

фото ЗакС политика Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей страничке во «ВКонтакте» поздравил россиян с Днем народного единства.

«С праздником, с Днем народного единства!» - написал Медведев.

День народного единства в России отмечается с 2005 года. Этот праздник посвещен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и окончанию Смутного времени.

Ранее петербуржцев с праздником  поздравили первые лица города – Александр Беглов и Вячеслав Макаров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:12    
Виноградарей Тосканы не позабудь поздравить с праздничком, ворёнок!

10:41    
Я тоже поздравляю Диму и желаю, чтобы он держался.

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