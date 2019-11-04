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11:17

Прокуратура не выявила нарушений в деятельности столичного единоросса Метельского

фото ЗакС политика Прокуратура не выявила нарушений в деятельности столичного единоросса Метельского

Прокуратура Москвы не нашла признаков нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности секретаря столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского, передают «Ведомости».

Прокурор ответил на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина, который просил провести проверку. Из ответа следует, что оснований для мер прокурорского реагирования ведомство не увидело. При этом ведомство допустило, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, так что этим вопросом займется управление Федеральной налоговой службы по Москве.

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей Метельскому и его семье недвижимости. В нем утверждалось, что экс-депутат владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. По версии ФБК, Метельский оформлял всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.

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