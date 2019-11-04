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13:33

Житель Оренбуржья подал рекордный иск на 100 трлн рублей

фото ЗакС политика Житель Оренбуржья подал рекордный иск на 100 трлн рублей

Должник по исполнительному производству в Оренбургской области обратился в суд с рекордно крупным иском о компенсации морального ущерба – 100 трлн рублей, передает ТАСС.

Иск был подан в Первомайский районный суд региона. Истец потребовал сумму, превышающую пять годовых бюджетов России, от ФССП. Подробности иска не приводятся. Известно, что 14 октября суд отказал истцу в удовлетворении в полном объеме.

Этот иск – рекордный по заявленной сумме. Среди поданных за этот год исков к приставам также фигурировали требования на 12 млрд рублей. В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн рублей.

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