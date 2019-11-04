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15:04

Родственники политзаключенных вышли в пикеты к администрации президента

фото ЗакС политика Родственники политзаключенных вышли в пикеты к администрации президента

Матери фигурантов нескольких дел объединились в движение «Матери против политических репрессий» и вышли в пикеты к зданию администрации президента в Москве, передает «Медиазона».

В пикетах стоят, в том числе, родственники фигурантов «московского дела», дела «Нового величия», «Сети», дела Азата Мифтахова, матери мусульман, обвиненных в членстве в террористической организации и других громких дел последнего времени. Они требуют освободить обвиняемых и прекратить политические репрессии.

Перед пикетами участники движения дали пресс-конференцию, передает «Новая газета». Во время акции к участникам пикетов подошел полицейский, проверил документы у мамы осужденного по «московскому делу» Ивана Подкапаева Елены и рассказал о правилах проведения одиночного пикета.

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17:58    
17:55. ОСНОВНЫЕ ПРАВА человека - это право на труд и право на отдых! Их в России никто не нарушает!

17:55    
17:44 В скандинавских странах такого не бывает. Терроризм есть терроризм, политзаключённые - люди, в отношении, которых государством нарушены основные права человека, определённые Всеобщей декларацией прав человека ООН.

17:44    
17:29. Бывает, что политзаключённые намного страшнее и опаснее, чем террористы, которые обычно не покушаются на государственную безопасность, на само существование державы, в отличие от полит. экстремистов, особенно прозападников, имеющих как раз именно такую цель -развал государства, тотальное переформатирование его итд.

17:29    
России надо брать пример с североевропейских стран, где давно нет политических заключённых.

16:17    
За плохое воспитание детей матерей под суд!

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