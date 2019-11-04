Родственники политзаключенных вышли в пикеты к администрации президента

Матери фигурантов нескольких дел объединились в движение «Матери против политических репрессий» и вышли в пикеты к зданию администрации президента в Москве, передает «Медиазона».

В пикетах стоят, в том числе, родственники фигурантов «московского дела», дела «Нового величия», «Сети», дела Азата Мифтахова, матери мусульман, обвиненных в членстве в террористической организации и других громких дел последнего времени. Они требуют освободить обвиняемых и прекратить политические репрессии.

Перед пикетами участники движения дали пресс-конференцию, передает «Новая газета». Во время акции к участникам пикетов подошел полицейский, проверил документы у мамы осужденного по «московскому делу» Ивана Подкапаева Елены и рассказал о правилах проведения одиночного пикета.