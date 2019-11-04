В Москве проходит «Русский марш», в нем принимают участие порядка сотни человек, передает «МБХ медиа».

Акция проходит в Люблино. Рядом в оцеплении стоят несколько сотен полицейских, дежурят порядка 30 полицейских машин, в том числе автозаки.

Параллельно акция с таким же названием проходит в районе станции метро «Октябрьское поле», передает «Новая газета». Здесь участие принимают люди в военной форме и в костюмах, с православными иконами, портретами императора Николая II и Иосифа Сталина. Организаторы этой акции – «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России». Акцию в Люблино организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления.

Изначально московские власти отказали националистам в проведении «Русского марша» в Люблино, но затем изменили решение.