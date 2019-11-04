18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:59

В Москве проходит "Русский марш"

фото ЗакС политика В Москве проходит "Русский марш"

В Москве проходит «Русский марш», в нем принимают участие порядка сотни человек, передает «МБХ медиа».

Акция проходит в Люблино. Рядом в оцеплении стоят несколько сотен полицейских, дежурят порядка 30 полицейских машин, в том числе автозаки.

Параллельно акция с таким же названием проходит в районе станции метро «Октябрьское поле», передает «Новая газета». Здесь участие принимают люди в военной форме и в костюмах, с православными иконами, портретами императора Николая II и Иосифа Сталина. Организаторы этой акции – «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России». Акцию в Люблино организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления.

Изначально московские власти отказали националистам в проведении «Русского марша» в Люблино, но затем изменили решение.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:33    
Национализм деструктивен по своей сути. Для России он особенно разрушителен.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:39 На "Русском марше" в Москве задержали православного хоругвеносца

15:59 В Москве проходит "Русский марш"   1

15:04 Родственники политзаключенных вышли в пикеты к администрации президента   5

14:27 Песков о кулаке Путина: Чудесно сформулированная рекомендация   1

13:33 Житель Оренбуржья подал рекордный иск на 100 трлн рублей

12:25 Михаил Светов покинул федеральный комитет Либертарианской партии   5

11:17 Прокуратура не выявила нарушений в деятельности столичного единоросса Метельского

10:28 Медведев поздравил россиян с Днем народного единства   2

3 ноября, 18:00 Baza назвала мотив убийства руководителя центра "Э" Ингушетии   4

3 ноября, 17:02 На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"   6

3 ноября, 16:16 "Настоящий вандализм": Варламова разгневал "ремонт" Петропавловской крепости   5

3 ноября, 15:10 Журналист Аркадий Бабченко распрощался с Украиной   5

3 ноября, 14:30 В Котласе полиция искала запрещенную литературу в машине защитниц Шиеса

3 ноября, 13:35 Курские школьницы от скуки разгромили кладбище   8

3 ноября, 12:40 "Кажется, это какая-то шутка": "Советское шампанское" выпустят с датированной 1937 годом этикеткой   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru