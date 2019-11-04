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4 ноября, 18:00

Путин вручил госнаграды ко Дню народного единства

фото ЗакС политика Путин вручил госнаграды ко Дню народного единства

Президент Владимир Путин в Кремле вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, передает ТАСС.

Премию в 2,5 млн рублей вручили социологу Леокадии Дробижевой, руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Ее присуждают с 2016 года за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений.

Ордена Дружбы из рук Путина получили 12 человек. В их числе - советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, председатель правления общественного объединения «Славянский культурный центр» Татьяна Кузина, председатель Национального движения «Русофилов» в Болгарии Николай Малинов и другие.

В сентябре в Болгарии разгорелся скандал из-за движения «Русофилы». Малинову предъявили обвинение в шпионаже, передает «Новая газета», его отпустили под залог. После этого Болгария закрыла на 10 лет въезд в страну его деловым партнерам: директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову и главе холдинга «Царьград» Константину Малофееву. Бывший глава МИД Болгарии Соломон Паси заявлял, что только в посольстве России в Софии работает 68 человек, которых он считает «российскими шпионами». В октябре новое дело было возбуждено в отношении неназванного первого секретаря посольства России в Болгарии.

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4 ноября, 21:19    
19:01 Хорошо бы и тебе оказать помощь. Медицинскую.

4 ноября, 19:01    
Геополитическое доминирование России в мире предполагает создание во всех странах дружественных нам структур,наличие агентов влияния и тд. Точно также поступают Штаты в России, оказывая всяческую помощь прозападной "пятой колонне"!

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