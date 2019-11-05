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9:52

"Левада": Россияне охладели к Навальному, но фигурантам "московского дела" симпатизируют

фото ЗакС политика "Левада": Россияне охладели к Навальному, но фигурантам "московского дела" симпатизируют

Социологи "Левада-центра" в очередной раз провели замер общественного мнения и выяснили отношение россиян к деятельности Алексея Навального и к уголовному преследованию основанного им Фонда борьбы с коррупцией, а также поинтересовались, что граждане РФ думают о резонансном "московском деле". Результаты изыскания приводят "Ведомости".

Согласно опросу, 18% респондентов уверены: преследуя ФБК, власти хотят подавить независимую антикоррупционную деятельность. В то же время к самому Навальному с теплотой относятся лишь 9% опрошенных. Обратного мнения придерживаются 25%, а 31% участников исследования заявили, что ничего о нем не знают либо безразличны.

Примечательно, что "московскому делу" симпатизируют больше россиян. Так, 57% респондентов полагают, что дела возбуждаются, чтобы "устрашить оппозиционно настроенную общественность". Несмотря на это, 34% считают, что правоохранительные органы поступают верно, а демонстранты-фигуранты дела виноваты сами.

О том, что летом в столице бушевали протесты, знают 30% участников опроса, столько же слышали о них, но не знают, в чем их суть.

Дело о "массовых беспорядках" было возбуждено Следкомом 30 июля.

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12:47    
Нет никакого смысла ориентироваться на соцопросы. Все те из них, которые касаются политической жизни или отношения к действиям власти, носят манипулятивный, а не научный характер. Поменьше надо обращать внимание на вбросы "социологов". Людям надо объединятся, для отстаивания своих законных и справедливых интересов. Таким путём прошли все страны Европы. Государство надо возвращать в роль обслуживающего персонала для общества, и ни в коем случае не наоборот.

10:15   Саша  
Много раз здесь на сайте писал, что в России НЕТ совершенно революционной ситуации(почитайте ленинские признаки её),что прозападная "пятая колонна", включая Навального, находится в агонии на стадии гнилостного разложения! Надо признать, что путинская игра в "кошки-мышки" с русофобами, часто мной критикуемая, принесла ему успех, и рейтинг его растёт, и навальнистов глубинный русский народ в упор не видит и тд. Ну, а симпатии к сидельцам, даже кровавым бандитам, на Руси всегда были и будут...

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