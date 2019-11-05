"Левада": Россияне охладели к Навальному, но фигурантам "московского дела" симпатизируют

Социологи "Левада-центра" в очередной раз провели замер общественного мнения и выяснили отношение россиян к деятельности Алексея Навального и к уголовному преследованию основанного им Фонда борьбы с коррупцией, а также поинтересовались, что граждане РФ думают о резонансном "московском деле". Результаты изыскания приводят "Ведомости".

Согласно опросу, 18% респондентов уверены: преследуя ФБК, власти хотят подавить независимую антикоррупционную деятельность. В то же время к самому Навальному с теплотой относятся лишь 9% опрошенных. Обратного мнения придерживаются 25%, а 31% участников исследования заявили, что ничего о нем не знают либо безразличны.

Примечательно, что "московскому делу" симпатизируют больше россиян. Так, 57% респондентов полагают, что дела возбуждаются, чтобы "устрашить оппозиционно настроенную общественность". Несмотря на это, 34% считают, что правоохранительные органы поступают верно, а демонстранты-фигуранты дела виноваты сами.

О том, что летом в столице бушевали протесты, знают 30% участников опроса, столько же слышали о них, но не знают, в чем их суть.

Дело о "массовых беспорядках" было возбуждено Следкомом 30 июля.