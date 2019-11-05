Указом Путина москвич Дмитрий Баранов назначен замглавы ГУ МВД Петербурга

Бывший житель столицы, перебравшийся в Петербург в начале нынешнего года, 41-летний полковник полиции Дмитрий Баранов указом президента назначен на должность замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
До 1 апреля 2019-го он занимал пост врио главы УВД по Южному административному округу Москвы.
В течение последних шести лет Баранов являлся заместителем нынешнего главы регионального отделения МВД Петербурга Романа Плугина.
Полицейскую карьеру Баранов начал в 2001 году, избрав для себя путь оперативника в московском уголовном розыске.