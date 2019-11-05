Лимонова не устраивает душа Медведева

Проанализировав человеческие качества представителей российской властной верхушки, исходя из своей "оптики", литератор и политик Эдуард Лимонов определил "слабое звено" вертикали: это, на его взгляд, глава правительства Дмитрий Медведев. Причем речь идет не о плодах чиновничьей работы, а о некоем общем отсутствии понятного для соотечественников личностного начала.

"Он выучил регламент и функционирует как премьер-министр более или менее успешно. Однако нужно бы, чтобы выглядывала душа. Люди должны знать, что Медведев тоже человек. А у Медведева душа не выглядывает", - заметил лидер другороссов в своем блоге, добавив, что чаще всего видит вместо объекта изучения не человека, а "робота".

Вместе с тем, по наблюдениям Лимонова, не в пример более жесткий управленец, коим он считает президента Владимира Путина, при этом, напротив, не заслуживает упреков в бездушности. Путин, подчеркивает Лимонов, чрезвычайно "суровый" начальник.