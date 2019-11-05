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11:30

Осужденный фигурант "дела 212" жалуется на отказ в медпомощи в СИЗО

фото ЗакС политика Осужденный фигурант "дела 212" жалуется на отказ в медпомощи в СИЗО

Осужденному фигуранту "московского дела" Данилу Беглецу отказывают в оказании медицинской помощи в СИЗО Костромы, поделилась с "МБХ медиа" его супруга Диана Дюдюкина.

Она уточнила, что муж прислал ей из изолятора письмо, в котором сообщил, что на протяжении уже нескольких дней не может уснуть из-за постоянной головной боли и удушья, в связи с чем он просит передать ему необходимые лекарства и, по возможности, аппарат для измерения давления.

"Здесь медицинской помощи никто не окажет и не оказывает, если в Москве игнорировали заявление и просьбы по поводу вызова врача, в Ярославле за пять дней врач ни разу не явился, то здесь тем более", - рассказал Беглец.

Дюдюкина добавила, что у её мужа имеются проблемы с щитовидной железой, поэтому ему необходим постоянный прием лекарств.

Напомним, 3 сентября Беглеца осудили на 2 года колонии за то, что во время протестной акции 27 июля он потянул полицейского, задерживавшего демонстрантов, за руку, тем самым якобы причинив ему боль.

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