Защитники "Сада на Неве" повторно вышли к стенам Смольного

Противники застройки так называемого "Сада на Неве" на Смольной набережной продолжили акции протеста у зданий органов государственной власти. 5 ноября, оформив новые плакаты, они вышли к зданию городской администрации для того, чтобы постоять в одиночных пикетах, говорится в сообществе активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

Среди письменных слоганов выделялся, в частности, такой: "Б.А.Д., не трогай сад, московский суд гони за КАД".

"Мы убеждены, что губернатор Беглов не разобрался в ситуации, допустив ошибку подписанием закона о выводе почти 3 гектаров зеленой зоны под строительство судебного квартала", - гласит заявление активистов в социальных сетях.

Они обещают до середины ноября доработать иск и отправить его в суд.

Отметим, что депутаты ЗакСа большинством голосов 30 октября поддержали решение исполнительной власти, однако некоторые из законотворцев, например, Борис Вишневский, пообещали добиваться его отмены.

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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