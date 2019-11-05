Смольный решил предоставить бесплатный проезд болельщикам Евро-2020

Чиновники Смольного подготовили постановление, согласно которому в Петербурге в дни проведения матчей будущего Чемпионата Европы по футболу-2020 всем болельщикам будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

В частности, зрители, купившие билеты на матчи, смогут безвозмездно путешествовать на "маршрутах спортивных соревнований", а именно - на специальных автобусах-шаттлах, автобусах №39Э, трамваях №19 и №48, всех линиях метро и всех пригородных электричках в дни матчей и до конца следующего дня.

Кроме того, данное право будет закреплено и за волонтерами и лицами из списка UEFA.

Комитет по транспорту поручено до 1 апреля 2020 года утвердить вид проездного билета для аккредитованного лица и порядок его предоставления.

Для проезда на безвозмездной основе необходимо будет иметь при себе три документа: "паспорт болельщика", транспортную карту болельщика и билет.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. На проведение этих встреч город планирует потратить более 6,3 млрд рублей. Фан-зону для болельщиков традиционно организуют на Конюшенной площади.