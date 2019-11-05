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12:56

В Москве арестовали гражданина, подозреваемого в подготовке теракта

фото ЗакС политика В Москве арестовали гражданина, подозреваемого в подготовке теракта

Черемушкинский райсуд Москвы отправил в СИЗО 30-летнего Таланта Онурова, который подозревается в подготовке теракта в столице, информирует "Интерфакс", ссылаясь на заявление судебного ведомства.

По сведениям издания, Онуров является приверженцем радикального ислама. В его обязанности входила подготовка необходимых условий для осуществления задуманного, а также вербовка соучастников исполнения теракта. В частности, он выбирал место для совершения преступления и "активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства".

Впрочем, как отметил один из собеседников "Интерфакса", довести желаемое до конца Онуров "не смог по независящим от него причинам".

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