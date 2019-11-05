Навальный не удивлен, что прокуратура не узрела нарушений в деятельности главы столичного отделения  ЕР Метельского

Алексея Навального не удивил ответ прокуратуры на запрос думского депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который поинтересовался у ведомства, не видит ли оно коррупционной составляющей в деятельности экс-депутата Мосгордумы и, по совместительству, главы столичного отделения ЕР Андрея Метельского.

Накануне столичная прокуратура известила, что не обнаружила признаков нарушения Метельским действующего антикоррупционного законодательства.

"Ни капли не удивлен. Это же в принципе то, зачем существует «Единая Россия» и прокуратура. Одни воруют и оформляют на мам и тещ. Вторые - стоят рядом в золотых и синих костюмах, громко объявляя: всё происходящее полностью законно, справедливо, свято и скрепно", - констатировал Навальный.

Добавим, единоросс Метельский не попал в текущий состав Мосгордумы после прошедших 8 сентября выборов.

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей экс-депутату МГД и его семье недвижимости. В нем утверждалось, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. По версии ФБК, Метельский оформлял всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.