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13:20

Навальный не удивлен, что прокуратура не узрела нарушений в деятельности главы столичного отделения  ЕР Метельского

фото ЗакС политика Навальный не удивлен, что прокуратура не узрела нарушений в деятельности главы столичного отделения  ЕР Метельского

Алексея Навального не удивил ответ прокуратуры на запрос думского депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который поинтересовался у ведомства, не видит ли оно коррупционной составляющей в деятельности экс-депутата Мосгордумы и, по совместительству, главы столичного отделения ЕР Андрея Метельского.

Накануне столичная прокуратура известила, что не обнаружила признаков нарушения Метельским действующего антикоррупционного законодательства.

"Ни капли не удивлен. Это же в принципе то, зачем существует «Единая Россия» и прокуратура. Одни воруют и оформляют на мам и тещ. Вторые - стоят рядом в золотых и синих костюмах, громко объявляя: всё происходящее полностью законно, справедливо, свято и скрепно", - констатировал Навальный.

Добавим, единоросс Метельский не попал в текущий состав Мосгордумы после прошедших 8 сентября выборов.

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей экс-депутату МГД и его семье недвижимости. В нем утверждалось, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. По версии ФБК, Метельский оформлял всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.

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14:07     БОРДУНОВ  
Навальный (в народе насральный) продолжает свою проплаченную госдепом грязную лживую работу по дискредитации действующей власти. На один похожий на правду факт приводится несколько недоказанных, ничем не обоснованных лживых фактов. Приём старый, но на некоторых, не обладающих критическим анализом и здравомыслием граждан, действует безотказно.

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