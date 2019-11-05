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13:50

Жириновский не понимает, зачем РФ в ущерб себе поддерживает "Кубу, Чили, Гондурас, пол-Африки, всю Азию"

фото ЗакС политика Жириновский не понимает, зачем РФ в ущерб себе поддерживает "Кубу, Чили, Гондурас, пол-Африки, всю Азию"

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский на ежедневном пресс-подходе в Госдуме высказался о недостатках внешней политики России, передает ИА REGNUM. По мнению главного либерал-демократа страны, существенный минус РФ - тот факт, что она постоянно содержит государства, которые потом ощутимо перегоняют её в своем экономическом развитии.

"Ошибка нашей внешней политики - зачем нам поддерживать материально любой режим за рубежом. Если бы все эти деньги оставались у нас, мы были бы процветающая страна. Поддерживаем Кубу, Никарагуа, Чили, Гондурас, пол Африки, всю Азию - зачем?" - негодует Жириновский.

Он напомнил, что во времена СССР Россиян поддерживала Китай, а теперь один занимает вторую строчку среди самых успешных экономик мира.

"Сейчас Турции помогаем. А через 20 лет будут говорить: «Что мы сделали, Турция нас обогнала, 100 млн населения, мощная энергетика, металлургия. А кто построил металлургический завод [в Турции]? Мы. Для чего?" - вопрошает политик.

Резюмируя, Жириновский подчеркнул, что, как ему кажется, в нынешнем Министерстве иностранных дел РФ "сидят безголовые", которые " сами формируют страны, которые потом нам конкуренты".

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15:07    
14:45 В отличие от разбрасывания денег по странам Африки (с неясными преференциями для приближённых бизнесменов), взносы в структуры общей европейской безопасности для России имеют очень серьёзное значение. Они существуют в соответствии с Хельсинским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который создал основы безопасного сосуществования и, по сути, демилитаризацию в европейской политике. Разрушение этого соглашения даст старт европейской гонке вооружений.

14:45    
Если России реально доминировать в мире, то надо помогать очень многим странам! Это аксиома!!!!!!!!! И траты России далеко не самые большие в мире и совершенно несравнимы с американскими и китайскими! Конечно, России надо разумнее поступать, и это касается не только помощи многим странам...К примеру, зачем мы вбухиваем многие десятки миллионов евро ежегодно в ОБСЕ, СЕ, ПАСЕ, ЕСПЧ и тд., которые ежедневно размазывают Россию по стенке всякими санкциями, в том числе и огромными штрафами???

14:06    
Это же любимая Жириновским ГЕОПОЛИТИКА!!! Главное - борьба с США, ДОМИНИРОВАНИЕ в мире, а население страны - пускай ДЕРЖИТСЯ, как-нибудь.

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