Эсеры сформировали позицию относительно возвращения вытрезвителей

Думские справедливороссы под предводительством Сергея Миронова выступили с официальной позицией применительно к инициативе, предлагающей вернуть в России систему вытрезвителей. При всей обоснованности изначального посыла, подчеркивают справедливороссы, недопустимо приближение к его реализации индивидуальных предпринимателей и капитала, в то время как именно частно-государственное управление предлагается в существующем парламентском законопроекте.

"Кто-то будет зарабатывать деньги, выставлять счета людям, которые попадут в эти учреждения. А вот как они туда попадут, по каким основаниям, кто это будет решать, непонятно. Человек может просто плохо себя чувствовать, а его затащат в этот вытрезвитель, начнут требовать деньги", - говорится на личном сайте политика.

Миронов пообещал, что его коллеги не поддержат инициативу и согласятся только на полное огосударствление специфических "реанимирующих" учреждений.

Несколько дней назад Миронов высказывался о нецелесообразности и пагубности повышения акцизов на крепкий алкоголь. По его мнению, если к нему не прислушаются, то это неизбежно приведет к увеличению контрафактной продукции в сомнительных торговых точках, бесконтрольно продающейся в любое время и с неконтролируемым качеством.