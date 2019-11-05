ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками

Согласно последнему социологическому изысканию ВЦИОМ, 20% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки избрали для себя профессию разведчика. Противоположного мнения придерживаются 73% респондентов.

Впрочем, участники исследования высоко оценили профессию разведчика с точки зрения уважения к ее представителям (4,32 из 5), а также доходности (4,1 из 5) и сферы влияния (4,02 из 5).

Наиболее остальных россиянам знакомо имя советского разведчика Рихарда Зорге (15%). В топ-5 попал и президент Владимир Путин (4%), начинавший свой путь в КГБ.

Ожидаемо самым любимым фильмом про сотрудников спецслужб респонденты назвали "Семнадцать мгновений весны" (43%). Ранее, напомним, большинство участников опроса ВЦИОМ на аналогичную тематику заявили, что хотели бы видеть президентом России такого человека, как главный герой обозначенной киноленты - Максим Исаев (Штирлиц).