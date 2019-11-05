УФАС наказало букмекерскую контору за необоснованное самовосхваление

Рассмотрев жалобу одного из стадионных болельщиков, петербургские антимонопольщики установили, что букмекерская компания "Лига ставок" (юридическое лицо - ООО "Первая международная букмекерская компания") нарушила законодательство о рекламе.

В одном из транслируемых по телевидению и на стадионах рекламных роликов компания позиционирует себя как "лучшего букмекера", между тем, как употребленная на видео сравнительная и комплиментарная форма этого словочетания ничем не подкрепляется и не приводится ни один критерий для сравнения.

Таким образом, рекламная продукция, сделало вывод УФАС, вводит потребителей контента в заблуждение. В связи с этим в ближайшее время букмекерскую контору должны будут оштрафовать в рамках административного дела.