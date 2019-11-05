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16:27

Петербургский штаб ЛДПР навестил ультраправый депутат Бундестага

фото ЗакС политика Петербургский штаб ЛДПР навестил ультраправый депутат Бундестага

В стане петербургского отделения ЛДПР приняли депутата Бундестага Робби Шлунда, представляющего партию "Альтернатива для Германии", которую политологи часто называют ультраправым движением, сообщает пресс-служба "жириновцев".

С российской стороны в дискуссии поучаствовали депутат ЗакСа Павел Иткин и и.о. координатора петербургской ячейки ЛДПР Юрий Ломакин.

"Мы смотрим в одном направлении: это единственная немецкая партия, выступающая за отмену антироссийских санкций. Мы в ЛДПР уверены, что из такого сотрудничества может вырасти надёжная, конструктивная дружба", - приводятся слова Ломакина, добавившего, что "Альтернатива для Германии" - "молодая и смелая" организация.

В ходе встречи больше всего внимания собеседники уделили темам работы с молодежью и технологиям борьбы за власть. Робби Шлунд, по его словам, рассматривает Петербург как потенциальный регион-побратим.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:48    
Херр Шлунд зашкварился.

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