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16:34

Ректор ВШЭ о деле своего "подопечного" Егора Жукова: Его амбиции явно превосходят его знания

фото ЗакС политика Ректор ВШЭ о деле своего "подопечного" Егора Жукова: Его амбиции явно превосходят его знания

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов дал свою оценку делу, возбужденному в отношении студента вуза Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Кузьминов раскритиковал стремление общественности сделать из Жукова "символическую фигуру", подчеркнув, что во вверенном ему учебном заведении подобного рода политическая активность вызывает лишь осуждение.

"Университет оказывает поддержку Жукову как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность. Каждый имеет право на справедливый суд и никого нельзя осуждать заранее. <…> Мне кажется, Егор Жуков - еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания, так часто бывает. Он может еще несколько раз изменить свои политические взгляды, так тоже часто бывает", - приводится высказывание Кузьминова на сайте ВШЭ.

Общественные деятели, продолжил Кузьминов, которые открыто поддерживают Жукова, сами не понимают, как оказывать медвежью услугу его семье.

"Убежден, что людям надо дать сформироваться, они должны получить серьезное образование и опыт профессиональной работы, чтобы их гражданская и политическая позиция приобрела зрелость и устойчивость", - констатировал ректор "Вышки".

Егору Жукову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах в Москве, которые он публиковал на собственном YouTube-канале. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля: правоохранители сочли, что он координировал движение протестующих. Однако это дело было прекращено 3 сентября - в день, когда Жукову предъявили новое обвинение и перевели под домашний арест.

Жуков останется под домашним арестом до 27 декабря. Во время одного из заседаний он заявил, что экспертиза по его новому делу построена на лжи, он противник насилия, так как это противоречит его политическим взглядам.

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20:16    
20:00 Приблизительно так же поступил Владимир святой, когда крестил Русь. Старая новгородская поговорка гласит: «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем» - о воеводах князя Владимира. Для каждого времени естественны свои методы. Тогда, и в Европе, практиковались публичные казни. Сегодня такое немыслимо.

20:00    
19:47. А что же тогда Пётр-первый, вернувшись из просвещённой и цивилизованной Европы сразу же самолично стал головы рубить соотечественникам на Красной площади в присутствии их жён и детей малых???

19:47    
Ректор вынужден демонстрировать "лояльность", отлично понимая, что Егора Жукова преследуют исключительно за политические взгляды. Ни в одной современной стране Европы такое следствие и такой судебный процесс невозможен. России надо возвращаться на тот путь, на который её поставил ещё Великий Пётр, на путь просвещения и европейской цивилизации.

19:41   )  
Говоря простым русским языком, студент - дурачок, но "апсчествэнноэ" мнение всегда внимательно к юродивым. Бедолаги-ректоры что МГУ, что ВШЭ. Вынуждены отчитываться перед истеричными журналюгами из-за униыерситетских дураков

16:47    
В ВШЭ масса русофобов из прозападной "пятой колонны", на что я обращал внимание давно и много раз...Теперь, вроде, и власть на это обратила внимание, потому и руководство вуза начала борьбу с ненавистниками России в стенах ВШЭ!

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