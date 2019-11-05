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17:05

Президент Германии пожаловался Горбачеву, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" РФ и ЕС

фото ЗакС политика Президент Германии пожаловался Горбачеву, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" РФ и ЕС

По случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо, в котором посетовал на продолжающую увеличиваться дистанцированность современной России от стран Запада.

Как пишет "Интерфакс", в обращении к Горбачеву Штайнмайер подчеркнул, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" некогда союзного государства с европейскими странами - например, Германией. По его словам, обоим странам не следует "забывать о цели совместного будущего в условиях мира и сотрудничества".

Также, по случаю, Штайнмайер выразил глубокую благодарность Горбачеву за вклад в падение Берлинской стены

Также Штайнмайер выразил глубокую признательность Горбачеву за "смелый" вклад в падение Берлинской стены и "чудо мирного воссоединения" Германии.

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20:03    
Отличие Германии от России в том, что там вторая мировая война давно закончилась, а у нас всё продолжается и продолжается. У нас много людей, которым выгодно спекулировать на прошлом, используя старые конфликты и болезненные страницы истории. Отсутствие позитивной повестки, объединяющей народ, в своей деятельности власть с успехом заменяет "образами врага". Крича "лови вора!" про различных крайних радикалов за рубежом, власти выращивают на российской земле очередной тоталитарный режим, с постановкой террористических экспериментов. Опасная и недальновидная политика.

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