Президент Германии пожаловался Горбачеву, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" РФ и ЕС

По случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо, в котором посетовал на продолжающую увеличиваться дистанцированность современной России от стран Запада.

Как пишет "Интерфакс", в обращении к Горбачеву Штайнмайер подчеркнул, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" некогда союзного государства с европейскими странами - например, Германией. По его словам, обоим странам не следует "забывать о цели совместного будущего в условиях мира и сотрудничества".

Также, по случаю, Штайнмайер выразил глубокую благодарность Горбачеву за вклад в падение Берлинской стены

Также Штайнмайер выразил глубокую признательность Горбачеву за "смелый" вклад в падение Берлинской стены и "чудо мирного воссоединения" Германии.