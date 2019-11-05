Путин заговорил о "пещерных русофобах", желающих вреда русскому языку

На заседании президентского Совета по русскому языку глава государства Владимир Путин обозначил наиболее актуальные и наболевшие проблемы, связанные со спецификой работы этого совещательного органа. Так, по мнению Путина, у русского языка есть враги, целенаправленно работающие на снижение его качества, а то и вовсе на уничтожение. При этом национальный лидер никак не конкретизировал, кого он имеет в виду и хотя бы какие структуры или государства эти самые враги представляют. Его реплики цитирует РИА "Новости".

"Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", ...разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - заявил он, добавив, что считает описываемое явление нарушением прав человека.

Чтобы его родной язык становился востребованнее и привлекательнее, одной гениальной литературы, уверен президент, недостаточно.

"Ну, будут переводить просто, и все. Это сто процентов... А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский", - пояснил гарант Конституции.

В связи с этим Путин отметил важность работы на благополучие россиян в самой широкой трактовке предлагаемого им понятия.