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17:27

Путин заговорил о "пещерных русофобах", желающих вреда русскому языку

фото ЗакС политика Путин заговорил о "пещерных русофобах", желающих вреда русскому языку

На заседании президентского Совета по русскому языку глава государства Владимир Путин обозначил наиболее актуальные и наболевшие проблемы, связанные со спецификой работы этого совещательного органа. Так, по мнению Путина, у русского языка есть враги, целенаправленно работающие на снижение его качества, а то и вовсе на уничтожение. При этом национальный лидер никак не конкретизировал, кого он имеет в виду и хотя бы какие структуры или государства эти самые враги представляют. Его реплики цитирует РИА "Новости".

"Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", ...разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - заявил он, добавив, что считает описываемое явление нарушением прав человека.

Чтобы его родной язык становился востребованнее и привлекательнее, одной гениальной литературы, уверен президент, недостаточно.

"Ну, будут переводить просто, и все. Это сто процентов... А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский", - пояснил гарант Конституции.

В связи с этим Путин отметил важность работы на благополучие россиян в самой широкой трактовке предлагаемого им понятия.

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21:20    
Ежели Путина действительно беспокоят враги русского языка, тогда ему нужно тщательно посмотреть на то, что вытворяют в Петербурге его собственные назначенцы: таблички, указатели улиц на домах - на перековерканной латинице, как и надписи в метро, как и все объявления в общественном транспорте, в автобусах, троллейбусах - на какой-то иностранной тарабарщине, помеси калифорнийского с бакинским.
Эти враги русского языка поставлены на руководство городом им самим.
Такого, между прочим, не бывает нигде, ни в одной уважающей себя стране: ни в Финляндии, ни в Эстонии, ни в Швеции.
Ну, а если он, как обычно, вышел потрындеть на публике, чтобы о нём, не дай бог, не позыбыли, тогда, конечно, это - самая удобная и безопасная тема, после всех его провалов на всех мыслимых направлениях.

20:05    
Стать "мощной, сильной", не значит - "привлекательной, притягательной". Иногда бывает строго наоборот.

19:43   Бордунов  
Ваван копирует реакции и риторику троллей. Услышал звон про язык, передернул, ляпнул. Тупеет дедок.
17:44 А кто такой враг русского языка в России?

18:34    
Мне не так больно, за отправление на нары тех людей, которые считают настоящим русским языком тюремный русский, следовательно - уголовную феню. 17:44, не подумывали провести достаточно времени  среди населения, использующего, по Вашему выражению, "исключительно русский язык"?

17:44    
В России врагов русского языка в разы больше, чем заграницей! С них надо начинать, вплоть до отправки в сибирские лагеря на территории с максимальным процентом русского населения, использующих исключительно русский язык! Всех русофобов на нары!

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