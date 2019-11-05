18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

5 ноября, 17:35

Суд счел законным отказ в регистрации общественной организации "Открытая Россия"

фото ЗакС политика Суд счел законным отказ в регистрации общественной организации "Открытая Россия"

Замоскворецкий райсуд Москвы счел, что отказ Министерства юстиции регистрировать общественную организацию "Открытая Россия" вполне легитимен, информирует "МБХ медиа".

В качестве одной из причин отказа, напомним, стала разница между размером шрифта и кавычками в заявлении организации, которое было подано в Минюст.

Ведомство в очередной раз "забраковало" "Открытую Россию" в июле. Тогда же данное решение и было обжаловано в суде.

31 марта текущего года на съезде движения в Риге было объявлено о его ликвидации. Дело в том, что участников легитимной коалиции считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Весной на её базе и была учреждена одноименная общественная организация.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


5 ноября, 20:10    
Судебная система в нормальной европейской стране является опорной основой для защиты каждого отдельного гражданина и общества в целом от посягательств на права человека. России, чтобы стать более развитой и современной страной, необходимо обеспечить независимость и квалифицированность судей, особенно от исполнительной власти, правоохранительной системы и служб безопасности.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
5 ноября, 20:58 Карельское правительство не захотело повышать выплаты ветеранам труда

5 ноября, 20:36 Шлосберг призвал не обольщаться и видеть в силовом руководстве коллективного "зверя"   4

5 ноября, 19:52 Смольный впервые украсит к Новому году ряд городских окраин   1

5 ноября, 19:25 Главная претензия Ройзмана к Путину - в отсутствии "народного единства"   5

5 ноября, 18:59 Госдума приняла в первом чтении закон о запрете гаджетов без российского ПО   4

5 ноября, 18:50 Макаров - сотрудникам МВД Петербурга: О вас редко вспоминают, когда всё хорошо   1

5 ноября, 18:39 Комтранс подтвердил худшие опасения Вишневского относительно повышения цен на проезд   1

5 ноября, 18:25 Минтруда: В российских регионах продолжает расти безработица   1

5 ноября, 18:09 Муниципал: Заседание суда по оспариванию выборов в МО №72 прошло без свидетелей от ИКМО

5 ноября, 18:01 Столичная полиция передумала и хочет взыскать с оппозиционеров больше денег   2

5 ноября, 17:59 Из-за нарушений правил безопасности суд обязал снести ТЦ в Новом Девяткино

5 ноября, 17:35 Суд счел законным отказ в регистрации общественной организации "Открытая Россия"   1

5 ноября, 17:27 Путин заговорил о "пещерных русофобах", желающих вреда русскому языку   7

5 ноября, 17:05 Президент Германии пожаловался Горбачеву, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" РФ и ЕС   1

5 ноября, 16:55 За Московским вокзалом достроили новый жилой дом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru