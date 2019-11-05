Суд счел законным отказ в регистрации общественной организации "Открытая Россия"

Замоскворецкий райсуд Москвы счел, что отказ Министерства юстиции регистрировать общественную организацию "Открытая Россия" вполне легитимен, информирует "МБХ медиа".

В качестве одной из причин отказа, напомним, стала разница между размером шрифта и кавычками в заявлении организации, которое было подано в Минюст.

Ведомство в очередной раз "забраковало" "Открытую Россию" в июле. Тогда же данное решение и было обжаловано в суде.

31 марта текущего года на съезде движения в Риге было объявлено о его ликвидации. Дело в том, что участников легитимной коалиции считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Весной на её базе и была учреждена одноименная общественная организация.