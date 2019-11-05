Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

18:09

Заседание суда по оспариванию выборов в МО №72 прошло без свидетелей от ИКМО

фото ЗакС политика Заседание суда по оспариванию выборов в МО №72 прошло без свидетелей от ИКМО

Свидетели от ИКМО №72 не пришли на заседание суда по иску о фальсификации результатов выборов. Об этом заявитель и экс-кандидат в мундепы округа Андрей Савченко сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру.

Заседание прошло во Фрунзенском районном суде 5 ноября. Савченко считает, что на шести избирательных участках округа итоговые протоколы о голосовании подделали – из-за этого в совет прошли кандидаты от Партии роста. 

Савченко сообщил, что на заседании 5 ноября ответчиков представлял адвокат и по совместительству член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Березин. Из вызванных свидетелей на суд явился только не прошедший в совет Анатолий Зайцев, добавил коммунист.

- Зайцев рассказал, что происходило: что он набрал 783 голоса. Рассказал, что в нужный момент, то есть в ночь с 8 на 9, ввели [в ГАС «Выборы»] только один протокол, а остальные протоколы три дня переписывали и ввели только 11 числа, - рассказал Савченко.

По его словам, на следующее заседание вызваны новые свидетели. Среди них секретарь территориальной избирательной комиссии №23, три члена ИКМО №72 и председатели всех УИКов, на которых, по мнению Савченко, подделали результаты выборов. Третье заседание назначено на 20 ноября.

Напомним, в совет депутатов МО №72 прошли 15 кандидатов от Партии роста. Ставший главой округа представитель партии Павел Швец не отрицает различия между протоколами и данными в ГАС «Выборы». При этом, он заявил, что не знает причины этих расхождений. 

Секретарь ИКМО №72 Валентина Шилова рассказала, что в ночь после выборов в систему успели ввести протокол только с одного участка – остальные забрал сотрудник ТИК №23. Позже данные из скорректированных протоколов заставили ввести в ГАС «Выборы», сообщила секретарь.  

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
0
0
 МО №72
 

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:58 Карельское правительство не захотело повышать выплаты ветеранам труда

20:36 Шлосберг призвал не обольщаться и видеть в силовом руководстве коллективного "зверя"   2

19:52 Смольный впервые украсит к Новому году ряд городских окраин   1

19:25 Главная претензия Ройзмана к Путину - в отсутствии "народного единства"   4

18:59 Госдума приняла в первом чтении закон о запрете гаджетов без российского ПО   4

18:50 Макаров - сотрудникам МВД Петербурга: О вас редко вспоминают, когда всё хорошо

18:39 Комтранс подтвердил худшие опасения Вишневского относительно повышения цен на проезд   1

18:25 Минтруда: В российских регионах продолжает расти безработица   1

18:09 Муниципал: Заседание суда по оспариванию выборов в МО №72 прошло без свидетелей от ИКМО

18:01 Столичная полиция передумала и хочет взыскать с оппозиционеров больше денег   2

17:59 Из-за нарушений правил безопасности суд обязал снести ТЦ в Новом Девяткино

17:35 Суд счел законным отказ в регистрации общественной организации "Открытая Россия"   1

17:27 Путин заговорил о "пещерных русофобах", желающих вреда русскому языку   5

17:05 Президент Германии пожаловался Горбачеву, что ему "больно видеть нынешнее состояние взаимоотношений" РФ и ЕС   1

16:55 За Московским вокзалом достроили новый жилой дом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru