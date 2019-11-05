Заседание суда по оспариванию выборов в МО №72 прошло без свидетелей от ИКМО

Свидетели от ИКМО №72 не пришли на заседание суда по иску о фальсификации результатов выборов. Об этом заявитель и экс-кандидат в мундепы округа Андрей Савченко сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру.

Заседание прошло во Фрунзенском районном суде 5 ноября. Савченко считает, что на шести избирательных участках округа итоговые протоколы о голосовании подделали – из-за этого в совет прошли кандидаты от Партии роста.

Савченко сообщил, что на заседании 5 ноября ответчиков представлял адвокат и по совместительству член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Березин. Из вызванных свидетелей на суд явился только не прошедший в совет Анатолий Зайцев, добавил коммунист.

- Зайцев рассказал, что происходило: что он набрал 783 голоса. Рассказал, что в нужный момент, то есть в ночь с 8 на 9, ввели [в ГАС «Выборы»] только один протокол, а остальные протоколы три дня переписывали и ввели только 11 числа, - рассказал Савченко.

По его словам, на следующее заседание вызваны новые свидетели. Среди них секретарь территориальной избирательной комиссии №23, три члена ИКМО №72 и председатели всех УИКов, на которых, по мнению Савченко, подделали результаты выборов. Третье заседание назначено на 20 ноября.

Напомним, в совет депутатов МО №72 прошли 15 кандидатов от Партии роста. Ставший главой округа представитель партии Павел Швец не отрицает различия между протоколами и данными в ГАС «Выборы». При этом, он заявил, что не знает причины этих расхождений.

Секретарь ИКМО №72 Валентина Шилова рассказала, что в ночь после выборов в систему успели ввести протокол только с одного участка – остальные забрал сотрудник ТИК №23. Позже данные из скорректированных протоколов заставили ввести в ГАС «Выборы», сообщила секретарь.

София Саттарова

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