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18:25

Минтруда: В российских регионах продолжает расти безработица

фото ЗакС политика Минтруда: В российских регионах продолжает расти безработица

Министерство труда и социальной защиты поделилось обновленными данными о количестве официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан в России: на данный момент их - 644 тысячи человек.

В период с 23 по 30 октября в 51 регионе РФ наблюдался положительный рост безработицы - в среднем, на 0,4%. Наиболее "прогрессивные" темпы её развития зафиксированы в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии.

По оценке Росстата, общий уровень безработицы в РФ поднялся в сентябре 2019 года до 4,5% после 4,3% месяцем ранее. В то же время августовский показатель "побил" исторический минимум за всю историю наблюдений в стране - то есть начиная с 1991 года. 

Ранее в Счетной палате отчитались, что реальные доходы населения продолжают падать уже шестой год подряд.

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20:36    
"Официальная безработица" оборотная сторона "неофициальной оплаты". Показатели "официальной безработицы" ложные, потому что большинству безработных нет смысла регистрироваться, так как пособие будет незначительным, а шансы трудоустроится через биржу, без потери квалификации, ничтожны. Реальная безработица выявится тогда, когда в России, как и в Европе, будут дееспособные профсоюзы, контролирующие условия трудоустройства.

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