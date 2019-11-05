Комтранс подтвердил худшие опасения Вишневского относительно повышения цен на проезд

Депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ из комитета по транспорту, который подтвердил его опасения и усилил тревогу: бюджет на будущий год сверстан таким образом, что без дополнительной крупной субсидии в 1,7 млрд рублей цена за проезд должна будет неизбежно подскочить с 40 до 50 рублей в наземном транспорте и с 45 до 60 рублей - в метро, и никак не меньше.

Между тем, напоминает "яблочник", его вопрос недельной давности о пределах повышения платы за проезд, адресованный вице-губернатору Эдуарду Батанову, встретил иной ответ. Высокопоставленный городской чиновник утверждал, что правительство исходит из того, что цена билетов в случае подорожания вырастет только на пять рублей.

"Рост тарифов совершенно недопустим", - заявил Вишневский в своем Telegram-канале.

Политик пообещал оперативно направить свои поправки к принятому в первом чтении бюджету в профильный комитет.

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