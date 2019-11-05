Макаров - сотрудникам МВД Петербурга: О вас редко вспоминают, когда всё хорошо

Сегодня, 5 ноября, в стенах Мариинского дворца спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров встретился с сотрудниками полицейского Главка Петербурга. Аудиенция приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел России. В качестве гостей были приглашены глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, его заместители и рядовые полицейские.

Во время приёма Макаров отметил вклад правоохранителей в обеспечение порядка и законности в Северной столице, заявив, что благодаря их работе город якобы является одним из самых безопасных в мире.

"Благодаря работе сотрудников петербургской полиции наш город считается одним из самых безопасных не только в России, но и во всем мире. На улицах Санкт-Петербурга люди чувствуют себя спокойно и уверенно, ощущают себя защищенными", - отчего-то уверен председатель ЗакСа. Следует отметить, что по состоянию на начало 2019 года, согласно рейтингу самых безопасных стран мира по версии Global Peace Index, Россия занимает 154 место из 163 возможных.

Также Макаров поделился и данными неких социологических изысканий, которые "говорят о растущем доверии граждан к полиции и, как следствие, к государству в целом". "О вас редко вспоминают, когда все хорошо, - начал спич Макаров. - К вам приходят, когда стоят задачи, которые не может решить никто, кроме полиции. Приходят, потому что верят – полиция поможет в любое время дня и ночи".

Под конец спикер отметил успешный опыт кооперации ЗакСа и полицейского Главка.

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