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18:59

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете гаджетов без российского ПО

фото ЗакС политика Госдума приняла в первом чтении закон о запрете гаджетов без российского ПО

Депутаты Государственной думы большинством голосов выступили в поддержку законопроекта, предлагающего запретить продажу различных современных технических устройств, не оснащенных программным обеспечением отечественного производства, следует из страницы правового документа, существующей на сайте нижней палаты Федерального собрания. Проект внесен четырьмя парламентариями - Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. В случае его своевременного утверждения президентом запрет может вступить в силу с 1 июля 2020 года.

По задумке авторов, их инициатива призвана упростить жизнь потребителям техники, которым не придется самостоятельно подбирать ПО при покупке и в принципе вникать в эту проблематику.

К подпадающим под запрет типам гаджетов отнесены компьютеры, смартфоны и телевизоры с технологией "смарт-ТВ".

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21:31    
Вообще-то эти твари вмешиваются совершенно не в свои дела.
Такие вещи могут быть предметом рассмотрения только для двух сторон: покупателя и продавца, и более ни для кого.
И уж никак не для самозванцев из Госдуры.

21:12    
какое ПО то конкретно, его ведь и нет, отечественный инстаграмм штоле?

20:51    
Чистое лоббирование частных коммерческих интересов. Видимо, не за еду парламентарии подрабатывают.

20:32   Бордунов  
А как же конкуренция? А навязывание услуг? Еще вирусов туда напихают. В принципе, очистить андроид от этого думского хлама не большая проблема.
Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко - мудаки.

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