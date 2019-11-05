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19:25

Главная претензия Ройзмана к Путину - в отсутствии "народного единства"

фото ЗакС политика Главная претензия Ройзмана к Путину - в отсутствии "народного единства"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, не в первый раз обозвав День народного единства, отмечаемый 4 ноября, самым бессмысленным и фальшивым праздником, развил свою мысль. Состоит она в том, что в качестве существующего празднуется явление, которого россиянам, возможно, не хватает острее всего.

"Очень серьезное разобщение и взаимная ненависть присутствуют в обществе. Я считаю, что это прямое следствие 20-летнего правления нынешнего президента и, пожалуй, самая главная моя претензия - что сумели создать предпосылки для гражданской войны", - отметил политик в своем видеоблоге.

Корень этого зла, по мнению Ройзмана, состоит в том, что недовольные своим экономическим положением и властью соотечественники лишены возможности как-то распространять это недовольство "по вертикали", оно "задавлено и удушено".

"Все эти Росгвардии, ОМОНы, полиции, суды, прокуратуры следят за тем, чтобы негодование не шло вверх. В результате оно растекается по горизонтали, и люди начинают ненавидеть друг друга", - пояснил спикер.

В конце ноября глава фонда "Город без наркотиков" заявил о своей готовности побороться за мандат депутата Госдумы в 2021 году. В одном из созывов он уже был депутатом.

 

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22:00    
Всё в России хорошо, а будет ещё лучше! Не надо только прозападным провокаторам умышленно напраслину наводить на нашу державу и вести антироссийскую пропаганду, за которую, как в 30-е годы антисоветскую, надо отправлять на трудовое перевоспитание в Сибирь!

20:46    
Главная причина отсутствия народного единства в России - беспрецедентное, для развитой страны, имущественное неравенство и отсутствие политики социального сближения, эффективного плана снижения дифференциации доходов в обществе. Политика поощрения олигархии и демонстративное бесправие малоимущих - главная причина накопления взрывоопасного конфликтного потенциала в обществе. Такая политика - главный источник постоянного потока нарушения прав человека в России. Для европейской страны такое состояние социально-экономических отношений позорно.

20:38   Бордунов  
"положение во всех сферах жизнедеятельности в России в целомнормальное, да и рейтинг одобрения россиянами Путина только что вырос на 2%, достигнув 70%!" - жидомасон (19:54) врет россиянам о пользе жизнедеятельности путинистов в России.
На самом деле все, к чему они прикасаются, обращается в гибрид тлена и пародии.

19:54    
Ройзман перманентно стал нести какую-то антироссийскую хрень, выдумывая, фантазируя предпосылки народного негодования вплоть уже до гражданской войны...Как же жидомасонам, да  и всей "пятой колонне" хочется дестабилизировать ситуацию в России...Не получится, так как положение во всех сферах жизнедеятельности в России в целомнормальное, да и рейтинг одобрения россиянами Путина только что вырос на 2%, достигнув 70%!

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