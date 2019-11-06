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9:14

"Левада": Россияне устали и хотят перемен

фото ЗакС политика "Левада": Россияне устали и хотят перемен

Почти 60% граждан России уверены, что стране необходимы решительные перемены: доля таких людей за год выросла на 17%, следует из совместного социологического изыскания "Левада-центра" и Московского центра Карнеги, передают "Ведомости".

За незначительные изменения системы выступает 31% опрошенных, 8% полагают, что ничего менять не следует. 53% заявили, что реформы можно воплотить в жизнь лишь при условии тотальной трансформации политического строя. В способность Владимира Путина предложить нечто стоящее верят лишь 16% россиян.

Опрошенные считают, что наименее всех заинтересованы в переменах олигархи, чиновники и сам президент. Граждане ждут, когда будет выполнено обещание выделять им часть от прибыли, получаемой от продажи природных ресурсов. Как показало исследование, более всего жителям РФ хочется повышения заработных плат и общего уровня жизни. В докладе отмечается, что на фоне постоянной экономической нестабильности падает авторитет власти, а множащаяся роскошь госслужащих и "окружения Путина" вызывает в людях все больше раздражения.

Общество требует радикальных перемен, однако боится социальной платы за них, подчеркнули социологи.

"Нарастает неудовлетворение работой государства. И все [желаемые] изменения не про демократию, а про людей. Нужны новые люди, а какие - непонятно", - поделился наблюдением социолог "Левада-центра" Денис Волков. 

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12:40         Саша  
11:52 Да, гениальный Сталин к концу своей жизни уже готовился отказаться от социализма. Достаточно вспомнить возвращение золотых погон командного состава, или форму милиции, напоминающую городовых при Николае II. Но, не нужно возвращаться к гнусному и мерзкому капитализму. Нужно созвать Земский собор, назначить новое дворянство из преданных Родине людей, восстановить монархию, и продвигаться к ДОМИНИРОВАНИЮ во всём мире!!! Россия, вперёд!!!

12:00    
Нынешняя стареющая власть ничего уже не может ни во внутренней ни во внешней политике. И это уже настолько очевидно, что дошло до самого «глубинного « народа.

11:52       БОРДУНОВ  
9.29 Ты во многом прав, Саша, Сталин нужен, только без перехода к социализму. Такой переход чреват большим кровопролитием и возвратом проклятых 90-х. Гений  и воля Сталина могут навести порядок при любом экономическом укладе.

10:18    
"Левада" и "Карнеги" - русофобствующие структуры, потому их "исследованиям" веры нет никакой, так как они часто носят прозападный заказной характер с целью организации давления на власть, дестабилизации российского общества или просто очередной провокации...

10:09    
9:59  Да, придёт новый Сталин, и это - Александр Григорьевич Лукашенко. Он наведёт порядок в новом Союзном государстве и избавит олигархов от бремени управления экономикой.

10:06    
Запрос на перемены уже давно очевиден, и без соцопросов. Людям надоело правление олигархов в любом его виде. Можно прогнозтровать, что будет или новый общественный договор по сокращению дифференциации в доходах, или серьёзный гражданский конфликт.

10:01   Игорь  
...И в эфир выходит Ходор.
Говорит: "Их есть у нас!
Мы изменим все по ходу,
Я возу вновь нефть и газ...

9:59    
Сталин-БОГ!!! Спаситель, приходи! Глубинный РУССКИЙ народ ждёт тебя!

9:29    
Да, нужны решительные перемены! Отказ от гнусного и мерзкого капитализма, возвращение социализма и Советской власти!!! И приход к власти нового Сталина-спасителя Отечества!

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