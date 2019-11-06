"Левада": Россияне устали и хотят перемен

Почти 60% граждан России уверены, что стране необходимы решительные перемены: доля таких людей за год выросла на 17%, следует из совместного социологического изыскания "Левада-центра" и Московского центра Карнеги, передают "Ведомости".

За незначительные изменения системы выступает 31% опрошенных, 8% полагают, что ничего менять не следует. 53% заявили, что реформы можно воплотить в жизнь лишь при условии тотальной трансформации политического строя. В способность Владимира Путина предложить нечто стоящее верят лишь 16% россиян.

Опрошенные считают, что наименее всех заинтересованы в переменах олигархи, чиновники и сам президент. Граждане ждут, когда будет выполнено обещание выделять им часть от прибыли, получаемой от продажи природных ресурсов. Как показало исследование, более всего жителям РФ хочется повышения заработных плат и общего уровня жизни. В докладе отмечается, что на фоне постоянной экономической нестабильности падает авторитет власти, а множащаяся роскошь госслужащих и "окружения Путина" вызывает в людях все больше раздражения.

Общество требует радикальных перемен, однако боится социальной платы за них, подчеркнули социологи.

"Нарастает неудовлетворение работой государства. И все [желаемые] изменения не про демократию, а про людей. Нужны новые люди, а какие - непонятно", - поделился наблюдением социолог "Левада-центра" Денис Волков.