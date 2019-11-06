КГИОП считает, что раскритикованная Варламовым Петропавловская крепость выглядит нормально

В петербургском Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отозвались на критику урбаниста Ильи Варламова, которого привело в ужас текущее состояние "подопечного" ведомства, одной из визитных карточек города - Петропавловской крепости.

На выходных блогер, как его нарекли в КГИОП, традиционно для чиновников не назвав даже по имени, опубликовал серию снимков местного фотографа: на кадрах отчетливо заметно, что крепость пребывает в удручающем состоянии. Например, на Иоанновский равелин в восточной его части вместо реставрации исторической кирпичной кладки поверх наклеили некий материал с принтом, якобы имитирующим кирпич. Не менее печально выглядит отделка расположенных внутри памятника архитектуры зданий: там на многих домах имитация рисунка кирпича стала отштукатуриваться, что придало им крайне заброшенный вид. Расстроили Варламова и повсеместно установленные взамен исторических деревянных пластмассовые двери и окна.

КГИОП ответил на критику урбаниста заметкой, изобилующей профессиональной терминологией, вся суть которой сводится к тому, что подобного рода реставрационные работы проводятся уже не один год и согласованы Управлением Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу. А то, что отклеивается штукатурка и рушатся стены с имитацией кирпича, - это превратности климата.

Последний ремонт, по данным КГИОП, был проведен с 2005 по 2007 год, а гарантия на него - до 5 лет.

Посмотреть фотографии можно в блоге Ильи Варламова на сайте varlamov.ru.