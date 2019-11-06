18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:06

КГИОП считает, что раскритикованная Варламовым Петропавловская крепость выглядит нормально

фото ЗакС политика КГИОП считает, что раскритикованная Варламовым Петропавловская крепость выглядит нормально

В петербургском Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отозвались на критику урбаниста Ильи Варламова, которого привело в ужас текущее состояние "подопечного" ведомства, одной из визитных карточек города - Петропавловской крепости.

На выходных блогер, как его нарекли в КГИОП, традиционно для чиновников не назвав даже по имени, опубликовал серию снимков местного фотографа: на кадрах отчетливо заметно, что крепость пребывает в удручающем состоянии. Например, на Иоанновский равелин в восточной его части вместо реставрации исторической кирпичной кладки поверх наклеили некий материал с принтом, якобы имитирующим кирпич. Не менее печально выглядит отделка расположенных внутри памятника архитектуры зданий: там на многих домах имитация рисунка кирпича стала отштукатуриваться, что придало им крайне заброшенный вид. Расстроили Варламова и повсеместно установленные взамен исторических деревянных пластмассовые двери и окна.

КГИОП ответил на критику урбаниста заметкой, изобилующей профессиональной терминологией, вся суть которой сводится к тому, что подобного рода реставрационные работы проводятся уже не один год и согласованы Управлением Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу. А то, что отклеивается штукатурка и рушатся стены с имитацией кирпича, - это превратности климата.

Последний ремонт, по данным КГИОП, был проведен с 2005 по 2007 год, а гарантия на него - до 5 лет.

Посмотреть фотографии можно в блоге Ильи Варламова на сайте varlamov.ru.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:16      БОРДУНОВ  
Неужели злопыхателю вроде 10.33 непонятно написанное РУССКИМ языком разъяснение? Наверно, надо было написать на иврите, крольчатам так понятней? Ремонт был в 2007г., гарантия 5 лет.Этому злопыхателю надо побольше работать и платить налоги, тогда будут деньги на следующий ремонт. А лежать на диване, посасывать пиво и царапать гадости много ума не надо.

10:33    
Ссы в глаза, им все питерский дождик.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:31 Суд снова оштрафовал правозащитный "Мемориал" на 300 тысяч рублей

13:16 Лавров: Deutsche Welle признала некорректность в освещении протестов

13:07 Муниципал: Суд начал рассмотрение иска об изменении устава МО «Литейный округ»

12:51 СМИ: Следствие установило подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии

12:40 Михаила Светова вызвали на допрос в Следком

12:28 Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

12:15 Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах за отказ в согласовании митингов

11:58 Прокуратура Петербурга просит заблокировать более 100 материалов с оскорблением госсимволов

11:45 Медведев уволил курировавшего мусорную реформу замглавы Минприроды Логинова   1

11:35 СМИ: В правительстве назвали угрозы устойчивости рунета

11:31 В Мурманской области открыли мемориальную доску в память о погибшем на "Лошарике" капитане

10:56 На маршрут вышел первый городской туристический ретро-трамвай   2

10:29 Мосгорсуд не стал лишать супругов Проказовых ребенка из-за участия в акции протеста   1

10:06 КГИОП считает, что раскритикованная Варламовым Петропавловская крепость выглядит нормально   2

9:40 Росстат назвал регионы, где живут учителя с самыми большими зарплатами   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru