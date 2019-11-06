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11:35

СМИ: В правительстве назвали угрозы устойчивости рунета

фото ЗакС политика СМИ: В правительстве назвали угрозы устойчивости рунета

Правительство определило список угроз устойчивости российского сегмента интернета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, проект постановления находится на согласовании профильных министерств.

Среди перечисленных угроз – кибератаки и распространение запрещенной в России информации. Также в список включены непреднамеренное информационное воздействие на сети, которое может привести к нарушению их работы, угроза, которая может привести к закрытию доступа к сайтам органов госвласти для граждан, нарушения в работе управления сетями связи, точками обмена трафика и национальной системы доменных имен.

Угрозой устойчивости рунета в правительстве предлагают считать то, что нарушает работоспособность сети при отказе части ее элементов, аварии и перегрузки узла связи при техногенных и природных явлениях. Угрозой целостности интернета, согласно проекту постановления, называют угрозу помех в соединении между пользователями или информационными ресурсами. Главным образом это относится к взаимодействию сетей с зарубежными сетями электросвязи, а также в нарушении работы интернета, из-за которого россияне не могут взаимодействовать с пользователями из-за рубежа.

Закон об автономной работе рунета был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018-го. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации. Планируется, что учения по изоляции рунета будут проводиться не реже раза в год.

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