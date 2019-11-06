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12:28

Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

фото ЗакС политика Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

Новым вице-спикером Совета Федерации назначен глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, передает ТАСС.

Кандидатуру Журавлева Совфед утвердил на заседании 6 ноября. Перед этим его назначение поддержали на Совете верхней палаты, куда входит руководство СФ и главы комитетов. Журавлев займет место вице-спикера Евгения Бушмина, который умер в октябре после продолжительной болезни. На этом посту сенатор будет отвечать за работу в сфере финансов и бюджетную политику.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Журавлев «прошел все ступени» «социального лифта» Совфеда, начав работу с 2011 года. По ее словам, за годы работы сенатор проявил себя как ответственный, добросовестный и принципиальный человек, «многое сделал по законодательному обеспечению финансовой, экономической, банковской сфер». Журавлев - сенатор от Костромской области.


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