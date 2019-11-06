Михаила Светова вызвали на допрос в Следком

Либертарианца Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет, проинформировал он "МБХ медиа".

"Мне пришла повестка, я только что ее получил. Пока не могу это прокомментировать. Там не написано сути дела, просто написано, чтобы я явился. Я сегодня буду этим заниматься [поиском адвоката]", - поделился Светов.

Накануне на телеканале РЕН ТВ, без указания ссылки на источники, известили, что Светов якобы подозревается в совершении преступления, подпадающее под действие статьи 135 УК (Развратные действия).

Несколько дней назад Светов сложил с себя полномочия члена федерального комитета Либертарианской партии.