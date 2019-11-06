Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

13:07

Суд начал рассмотрение иска об изменении устава МО «Литейный округ»

фото ЗакС политика Суд начал рассмотрение иска об изменении устава МО «Литейный округ»

Санкт-Петербургский городской суд провёл предварительное заседание по иску шести муниципальных депутатов от «Яблока» в МО «Литейный округ» об изменении устава совета округа: теперь главу могут выбрать только 13 голосами, а не 11. Заседание прошло 6 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Адвокат муниципального совета представила суду решение о назначении публичных слушаний по изменению устава, протокол со слушаний, решение совета депутатов об изменении устава и другие документы. Представитель «яблочников» ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей трёх мундепов округа пятого созыва. Они дадут показания о том, что заседаний об изменении устава не было, заявил представитель «яблочников». Эту просьбу судья решил отложить. 

Адвокат истцов заявил, что 4 сентября заседания по принятию изменений в устав не было.

- Никакого заседания не было вообще. Оно было сделано задним числом. Документы были сфабрикованы, по имеющимся у нас сведениям, - рассказал представитель «яблочников».

- Ужасы вы какие-то рассказываете, честное слово... Но это же органы власти, - удивился судья.

Адвокат согласился с ним, что ситуация своеобразная. Он также заявил, что публичных слушаний не проводили. Представитель мундепов от «Яблока» ходатайствовал об истребовании из Российской национальной библиотеки информации о том, когда к ним поступил выпуск муниципальной газеты с решением о проведении публичных слушаний по изменению устава. Это требование судья удовлетворил.

Помимо этого, он потребовал у адвокатов муниципального образования предоставить доказательства по возможному другому обнародованию протокола о публичных слушаниях, а также доказательства размещения решений об изменении устава на сайте и стенде в МО. Следующее заседание назначено на 27 ноября. 

Напомним, в новый, шестой созыв муниципальных депутатов МО «Литейный округ» прошли 11 представителей «Яблока». Депутаты пятого созыва МО «Литейный округ» изменили устав совета. Ранее для избрания главы требовалось 11 голосов, по новому уставу - 13. «Яблочники» считают, что устав был изменен уже после выборов.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:31 Суд снова оштрафовал правозащитный "Мемориал" на 300 тысяч рублей

13:16 Лавров: Deutsche Welle признала некорректность в освещении протестов

13:07 Муниципал: Суд начал рассмотрение иска об изменении устава МО «Литейный округ»

12:51 СМИ: Следствие установило подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии

12:40 Михаила Светова вызвали на допрос в Следком

12:28 Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

12:15 Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах за отказ в согласовании митингов

11:58 Прокуратура Петербурга просит заблокировать более 100 материалов с оскорблением госсимволов

11:45 Медведев уволил курировавшего мусорную реформу замглавы Минприроды Логинова   1

11:35 СМИ: В правительстве назвали угрозы устойчивости рунета

11:31 В Мурманской области открыли мемориальную доску в память о погибшем на "Лошарике" капитане

10:56 На маршрут вышел первый городской туристический ретро-трамвай   2

10:29 Мосгорсуд не стал лишать супругов Проказовых ребенка из-за участия в акции протеста   1

10:06 КГИОП считает, что раскритикованная Варламовым Петропавловская крепость выглядит нормально   2

9:40 Росстат назвал регионы, где живут учителя с самыми большими зарплатами   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru