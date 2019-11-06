Суд начал рассмотрение иска об изменении устава МО «Литейный округ»

Санкт-Петербургский городской суд провёл предварительное заседание по иску шести муниципальных депутатов от «Яблока» в МО «Литейный округ» об изменении устава совета округа: теперь главу могут выбрать только 13 голосами, а не 11. Заседание прошло 6 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокат муниципального совета представила суду решение о назначении публичных слушаний по изменению устава, протокол со слушаний, решение совета депутатов об изменении устава и другие документы. Представитель «яблочников» ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей трёх мундепов округа пятого созыва. Они дадут показания о том, что заседаний об изменении устава не было, заявил представитель «яблочников». Эту просьбу судья решил отложить.

Адвокат истцов заявил, что 4 сентября заседания по принятию изменений в устав не было.

- Никакого заседания не было вообще. Оно было сделано задним числом. Документы были сфабрикованы, по имеющимся у нас сведениям, - рассказал представитель «яблочников».

- Ужасы вы какие-то рассказываете, честное слово... Но это же органы власти, - удивился судья.

Адвокат согласился с ним, что ситуация своеобразная. Он также заявил, что публичных слушаний не проводили. Представитель мундепов от «Яблока» ходатайствовал об истребовании из Российской национальной библиотеки информации о том, когда к ним поступил выпуск муниципальной газеты с решением о проведении публичных слушаний по изменению устава. Это требование судья удовлетворил.

Помимо этого, он потребовал у адвокатов муниципального образования предоставить доказательства по возможному другому обнародованию протокола о публичных слушаниях, а также доказательства размещения решений об изменении устава на сайте и стенде в МО. Следующее заседание назначено на 27 ноября.

Напомним, в новый, шестой созыв муниципальных депутатов МО «Литейный округ» прошли 11 представителей «Яблока». Депутаты пятого созыва МО «Литейный округ» изменили устав совета. Ранее для избрания главы требовалось 11 голосов, по новому уставу - 13. «Яблочники» считают, что устав был изменен уже после выборов.

София Саттарова

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