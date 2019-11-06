Суд снова оштрафовал правозащитный "Мемориал" на 300 тысяч рублей

Тверской суд Москвы назначил правозащитному центру «Мемориал» штраф в 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает «МБХ медиа».

Протокол по ст. 19.34 КоАП Роскомнадзор составил из-за того, что на странице «Мемориала» в Twitter отсутствовала маркировка «иностранный агент». Это уже второй подобный штраф для «Мемориала» за последнюю неделю.

1 ноября тот же суд оштрафовал международное общество и правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей каждый из-за того, что Роскомнадзор не увидел маркировки иноагента на страничке организации в Facebook. Тогда представитель «Мемориала» заявила, что маркировка проставлена на сайте организации, в соцсетях размещаются только анонсы, в том числе с других сайтов, и проставлять маркировки в них было бы неверно, ведь ресурсы не признаны иноагентами.

В реестр иностранных агентов «Мемориал» был включен в 2017 году. Представители «Мемориала» заявляли, что это невозможно, поскольку сама организация – международная.