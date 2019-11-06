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13:43

В Кремле не удивлены, что россияне хотят перемен

фото ЗакС политика В Кремле не удивлены, что россияне хотят перемен

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в аппарате президента знают о проблемах общества и прислушиваются к его желаниям, поэтому в появлении сведений о том, что жители России хотят неких изменений, нет ничего удивительного.

"Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются", - приводит высказывание Пескова РИА "Новости".

Сегодня, напомним, "Ведомости" опубликовали социологическое исследование "Левада-центра", согласно которому 59% россиян выразили уверенность в том, что стране необходимы решительные перемены. 53% заявили, что реформы можно воплотить в жизнь лишь при условии тотальной трансформации политического строя. В способность Владимира Путина предложить нечто стоящее верят лишь 16% россиян.

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16:19   БОРДУНОВ  
14:25 Ты, наверное, депутат Госдумы или работаешь на центральном ТВ? Иначе не понятно, как ты оказался в прозападной, либерально-гомосечной России? Я вот живу в нормальной, правда, разъедаемой путинизмом.

15:40   русский  
это как у Жванецкого "свет то в конце тоннеля виден.только б.... тоннель то не заканчивается"

14:02    
Перемены могут быть и "последовательные... плавные, гармоничные", но для этого всё-равно нужно двигаться в их направлении, а не в сторону замораживания и закрепощения общества. Пока, именно это и наблюдается в стране. Европа прошла свой путь к ограничению власти группировок капитала, недопущению монополизации политических систем в своих странах. Отказ от авторитаризма позволил развиваться и экономике, и обществу. России неизбежно придётся пройти следом, или снова войти в замкнутый азиатский возвратно-поступательный цикл от капитализма к феодализму, и обратно.

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