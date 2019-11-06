Штаб Навального в Петербурге возглавит Ирина Фатьянова Штаб Навального в Петербурге объявил о выборе нового координатора: им стала Ирина Фатьянова, участвовавшая в муниципальных выборах. Фатьянова возглавит штаб с 21 ноября. Ее выбрали из 80 претендентов на пост координатора. Фатьянова выдвигалась в муниципальные депутаты МО «Смольнинское». Изначально ИКМО отказала ей в регистрации из-за того, что она якобы написала в документах дату «26.96.2919», хотя на самом деле там значилось «26.06.2019». Она и еще один кандидат из штаба, Денис Михайлов, в знак протеста вышли в пикет. В итоге ГИК отменил отказ в регистрации.

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