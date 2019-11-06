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14:07

Бывший вице-губернатор Петербурга Филимонов стал топ-менеджером группы "Илим"

фото ЗакС политика Бывший вице-губернатор Петербурга Филимонов стал топ-менеджером группы "Илим"

Бывший вице-губернатор Петербурга Роман Филимонов стал старшим вице-президентом по капитальным инвестициям группы «Илим», сообщили в компании.

К своим обязанностям на новой для компании должности Филимонов приступил с 6 ноября. Он заявил, что наблюдал за работой «Илима» еще со времен своей работы в комитете по строительству Петербурга.

Филимонов был вице-губернатором Петербурга с 2009 по 2012 год, когда градоначальником была Валентина Матвиенко. Перед этим в течение пяти лет возглавлял комитет по строительству. После ухода с поста вице-губернатора он перешел на должность заместителя вице-губернатора Подмосковья, некоторое время исполнял обязанности главы правительства региона. После этого работал главой департамента госзаказа капитального строительства Минобороны, затем – в структурах ПАО «ФСК ЕЭС».

Группа «Илим» – крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России. Владелец компании – швейцарская фирма Ilim Holding, равными долями которой владеют российские акционеры и американская International Paper. Губернатор Петербурга Александр Беглов упоминал «Илим» в октябре как представителей крупного швейцарского бизнеса.


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17:01    
А что в Петербурге Смушкин строил, в период вицегубства этого троечника?

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