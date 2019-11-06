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14:45

В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбудили дело о госизмене

фото ЗакС политика В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбудили дело о госизмене

Бывший боксер, мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, информирует РИА "Новости", ссылаясь на данные следствия.

Кроме того, управленца обвиняют в хищении средств при застройке украинской столицы. Вместе с Кличко по делу проходят два его заместителя. В материалах следствия говорится, что вместе они могли организовать "самовольный захват земельных участков", а также участвовать в "несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве", извещает "Украина.ру".

Не так давно Высший антикоррупционный суд Украины обвинил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в отсутствии движения в деле Кличко.

Суд обязал НАБУ возобновить уголовное преследование мэра Киева и его заместителей по пунктам статей украинского Уголовного кодекса "Злоупотребление служебным положением", "Получение неправомерной выгоды", "Хищение госсредств", "Государственная измена".

В начале сентября правительство страны приняло решение уволить Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации. Сам он считает, что его уголовное преследование беспочвенно. Формально он продолжает оставаться "городским головой".

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19:30    
17:13 Кому Путин обязан и кто его обязал? Не ты ли, умалишенный тролль?

17:13    
16:40. 90% из 3,5 МИЛЛИОНОВ жителей ДНР И ЛНР хотят, чтобы их народные республики вошли в состав России! Это и воля народа и самоопределение наций, потому Путин просто ОБЯЗАН исполнить желание РУССКИХ и пророссийских граждан Донбасса! Тем более к Новому году 100000 жителей(!!!!!!!) ЛДНР стали и станут законными гражданами России, а в следующем году и миллион!

16:40   БОРДУНОВ  
16:19 Надо? Сделай! Спаси РУССКИЙ мир гиркиных, бородаев и сурковых! К тому же, наверняка, ДНР-ЛНР находятся в соседних палатах. Ты сможешь!

16:19    
Да, России надо спасать от укрофашистов РУССКИХ и пророссийских жителей ДНР и ЛНР, посредством признания  независимости народных республик, подписания с ними договора о дружбе и военной помощи! При необходимости ввести туда пару сухопутных дивизий под прикрытием ракетных войск и ВКС! И сразу наступит мир!

16:08    
15:35  Раскручивание фашистов-бандеровцев - прерогатива российских пропагандонов.

15:35    
Украина в агонии...Там уже и Зеленскогов отставку отправляют, а ещё на полную мощь не раскрутились фашисты-бандеровцы...

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