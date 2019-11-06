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14:47

Главред "Дождя" Перепелова покинет свой пост с нового года

фото ЗакС политика Главред "Дождя" Перепелова покинет свой пост с нового года

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова покинет свою должность с 31 декабря, сообщили представители канала.

О своей отставке Перепелова объявила редакции 6 ноября. По ее словам, она может продолжить сотрудничать с телеканалом, но уже в другом качестве. Кто займет ее место, пока неизвестно: «Дождь» назовет имя нового главреда в ближайшие дни.

Перепелова назвала «Дождь» лучшим, что могло случиться в ее жизни, и сказала, что благодарна за все успехи и ошибки, совершенные в работе. Она работала на «Дожде» с 2011 года продюсером утреннего эфира, а после ухода Романа Баданина в 2017-м заняла место главного редактора телеканала.

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16:04   Бордунов  
15:07 Привет, Насральный! Ты, как заведено у мудозвонов, выдал ненависть к путинскому ворью за ненависть к России и её народу.

15:07      БОРДУНОВ  
Продажных русофобов сейчас найти в России не трудно. И на этом канале не обязательно иметь образование журналиста. Главное- ярая ненависть к России и её народу. И ложь, ложь, ложь...Можно вернуть собчак. Или её мамашу взять в редакторы. Мерзость обеспечена.

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