Главред "Дождя" Перепелова покинет свой пост с нового года

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова покинет свою должность с 31 декабря, сообщили представители канала.

О своей отставке Перепелова объявила редакции 6 ноября. По ее словам, она может продолжить сотрудничать с телеканалом, но уже в другом качестве. Кто займет ее место, пока неизвестно: «Дождь» назовет имя нового главреда в ближайшие дни.

Перепелова назвала «Дождь» лучшим, что могло случиться в ее жизни, и сказала, что благодарна за все успехи и ошибки, совершенные в работе. Она работала на «Дожде» с 2011 года продюсером утреннего эфира, а после ухода Романа Баданина в 2017-м заняла место главного редактора телеканала.