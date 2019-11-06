Смольный бесплатно откроет Ленинградский партийный архив для петербуржцев на один день

Смольный предоставит всем желающим бесплатный удаленный доступ к документам бывшего Ленинградского партийного архива по случаю Дня Великой Октябрьской революции, сообщили в правительстве Петербурга.

Доступ будет предоставлен только на один день, 7 ноября, с 00:01 до 23:59. Желающие ознакомиться с документами могут зарегистрироваться на портале «Архивы Санкт-Петербурга» до 23:00 6 ноября.

В архиве собраны коллекции учетных партийных документов, связанных с регистрацией членов и кандидатов в члены партии большевиков в 1920-1930-х годах. Чтобы ознакомиться с ними, нужно будет найти на портале раздел «Просмотр дел и документов», выбрать из списка учетные партийные документы Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга и войти в личный кабинет.

Каждое дело может содержать документы на десятки членов и кандидатов в КПСС, внутри дела персоналии расположены в алфавитном порядке. Дела названы по имени первого и последнего человека в нем.