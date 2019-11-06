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15:18

Смольный бесплатно откроет Ленинградский партийный архив для петербуржцев на один день

фото ЗакС политика Смольный бесплатно откроет Ленинградский партийный архив для петербуржцев на один день

Смольный предоставит всем желающим бесплатный удаленный доступ к документам бывшего Ленинградского партийного архива по случаю Дня Великой Октябрьской революции, сообщили в правительстве Петербурга.

Доступ будет предоставлен только на один день, 7 ноября, с 00:01 до 23:59. Желающие ознакомиться с документами могут зарегистрироваться на портале «Архивы Санкт-Петербурга» до 23:00 6 ноября.

В архиве собраны коллекции учетных партийных документов, связанных с регистрацией членов и кандидатов в члены партии большевиков в 1920-1930-х годах. Чтобы ознакомиться с ними, нужно будет найти на портале раздел «Просмотр дел и документов», выбрать из списка учетные партийные документы Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга и войти в личный кабинет.

Каждое дело может содержать документы на десятки членов и кандидатов в КПСС, внутри дела персоналии расположены в алфавитном порядке. Дела названы по имени первого и последнего человека в нем.

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