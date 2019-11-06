18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:16

Законодательное собрание готово потратить более 5 млн рублей на компьютеры

фото ЗакС политика Законодательное собрание готово потратить более 5 млн рублей на компьютеры

Парламент Петербурга заказывает поставку 100 новых компьютеров. На технику для сотрудников Мариинского дворца из бюджета города выделили 5,3 млн рублей.

В техзадании закупки указано, что компьютеры должны быть доставлены в ЗакС до 29 ноября. Каждый системный блок с жестким диском на 1 Тб и оперативной памятью на 8 Гб, а также с проводными мышью и клавиатурой в комплекте, обойдется налогоплательщикам примерно в 32 тысячи рублей. Мониторы оцениваются в 11,5 тысяч рублей за штуку. Вся техника должна быть выполнена в черном цвете. Парламент закупает и лицензионную операционную систему Microsoft Windows 10 Pro  для каждого из компьютеров. 

В 2018 году парламент приобрел 110 компьютеров у компаний ООО "Петролайн" и ООО "Система" за 5,8 млн рублей в общей сложности. В  2017 году ЗакСу удалось купить сотню компьютеров всего за 4 млн рублей у ООО "Ледово"  при начальной цене контракта 5,3 млн рублей. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 ноября, 19:00 Депутаты предложили регулировать театральную деятельность в Петербурге

31 октября, 18:13 Тихонова предложила сажать деревья взамен вырубленных во всех зеленых зонах без исключений

31 октября, 10:04 Пресс-секретарь Амосова возглавил комиссию по культуре в МО «Гражданка»

30 октября, 19:37 За что ругали “социальный” проект бюджета Петербурга

30 октября, 18:08 Петербургскому парламенту понадобились 20 маленьких холодильников

30 октября, 15:30 В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

29 октября, 15:21 Поставка муниципалов из ЗакСа

28 октября, 20:16 ЗакС Петербурга готов потратить 3,3 млн рублей на изготовление французских штор

25 октября, 17:58 Резник встал в одиночный пикет в поддержку фигурантов «московского дела»

25 октября, 12:07 Амосов предложил более радикальный вариант избирательной реформы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:59 Путин призвал МВД и Росгвардию укрепить доверие граждан и слаженно работать на митингах

20:47 Муниципал: Суд отказался отменять итоги выборов в МО «Смольнинское» из-за «Умного голосования»

20:46 Либертарианцы Петербурга поддерживают Светова пикетами у Гостиного двора

20:11 Единороссы просят думскую комиссию по этике оценить слова Рашкина об отце и сыне Воробьевых   2

19:39 СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии

19:09 Уволенная Бегловым из-за снега экс-глава Василеостровского района стала сотрудницей его администрации   2

18:49 Столичный полицейский попытался избежать уголовного преследования, съев улики

18:33 Обыски у Светова проходят по делу о публикации в его старом Instagram   1

18:30 Конституционный суд запретил чиновникам Коми ограничивать места для проведения митингов   1

18:10 УФАС: Смольный незаконно предоставил участки на набережной реки Смоленки под строительство отеля

17:59 Главред петербургской "Новой газеты" предложила Госдуме узаконить исполнение законов   3

17:35 Омские власти оградили Путина от лицезрения "красот" китайского рынка, установив вокруг него забор

17:13 К Михаилу Светову пришли с обыском после вызова в СК   4

16:54 "Недоразумение": В Deutsche Welle удивились заявлению Лаврова   5

16:25 Нижегородский священник назвал патриарха Кирилла "еретиком" и оказался на скамье подсудимых

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru