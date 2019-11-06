Законодательное собрание готово потратить более 5 млн рублей на компьютеры

Парламент Петербурга заказывает поставку 100 новых компьютеров. На технику для сотрудников Мариинского дворца из бюджета города выделили 5,3 млн рублей.

В техзадании закупки указано, что компьютеры должны быть доставлены в ЗакС до 29 ноября. Каждый системный блок с жестким диском на 1 Тб и оперативной памятью на 8 Гб, а также с проводными мышью и клавиатурой в комплекте, обойдется налогоплательщикам примерно в 32 тысячи рублей. Мониторы оцениваются в 11,5 тысяч рублей за штуку. Вся техника должна быть выполнена в черном цвете. Парламент закупает и лицензионную операционную систему Microsoft Windows 10 Pro для каждого из компьютеров.

В 2018 году парламент приобрел 110 компьютеров у компаний ООО "Петролайн" и ООО "Система" за 5,8 млн рублей в общей сложности. В 2017 году ЗакСу удалось купить сотню компьютеров всего за 4 млн рублей у ООО "Ледово" при начальной цене контракта 5,3 млн рублей.