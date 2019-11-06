Нижегородский священник назвал патриарха Кирилла "еретиком" и оказался на скамье подсудимых

Священник Сергей Цепов, живущий в небольшом провинциальном городе Шахуньи под Нижним Новгородом, стал фигурантом уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 160 УК). О прецеденте батюшка поведал у себя на странице "ВКонтакте", записав видеообращение.

Дело в том, что в 2016 году Цепов отказался упоминать имя патриарха Кирилла (Гундяева) в своих молитвах и на службе. Случилось это вскоре после того, как глава РПЦ встретился с Папой Римским и известил того, что католики и христиане - братья. Цепова данное утверждение повергло в православный шок, так как он придерживается радикально противоположного мнения.

"Рассказывал об этом прихожанам, много раз на проповеди доводил до людей, что католики - не братья нам, что Папа Римский - никакой нам не брат и не отец. Латиняне были всегда латинянами - "ересь латинствующая". Тот, кто упоминает еретика, сам таким становится. Но ни один епископ Московского патриархата не сказал ни слова против [позиции патриарха]. Все молчат, людям ничего не объясняют. Наоборот, священников, которые об этом начинают говорить, просто снимают", - рассказал Цепов.

Никто из высокопоставленных российских религиозных деятелей не вспоминал о существовании нижегородского священника вплоть до 2018 года. Именно в это время, судя по всему, его позиция дошла до епархии, после чего его "вызвали на ковер" для дачи объяснений.

"Я написал рапорт, где все подробно изложил: почему не поминаю [Кирилла], по каким апостольским правилам нельзя поминать еретика", - уточнил Цепов.

Сразу после того, как священник изложил свою позицию, ему запретили вести службы. Всё церковное имущество и финансовые документы он передал своему преемнику. Никаких претензий к нему не возникло на тот момент, однако вскоре к нему домой пришли правоохранители, заявившие, что он якобы жил "не по уставу". При этом, никакой конкретики Цепову предъявлено не было, поэтому дело переквалифицировали в "растрату".

Возбужденное в отношении него дело Цепов считает "клеветой". Материалы разбирательства поступили в Шахунский суд летом, однако до сих пор никаких подвижек в производстве не было. Сегодня должно состояться очередное слушание. Цепов выражает надежду, что "Господь рассудит".