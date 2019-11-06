"Недоразумение": В Deutsche Welle удивились заявлению Лаврова

В российском представительстве немецкого медиахолдинга Deutsche Welle были удивлены, услышав заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который сегодня известил общественность о том, что издание признало, что некорректно освещало столичные протесты.

"Комментарий [министра], что DW признала ошибки при освещении событий в России, скорее всего, является недоразумением", - поделился соображениями представитель Deutsche Welle Кристоф Джамплет в беседе с "Открытыми медиа".

Ранее пресс-атташе МИД Мария Захарова, разговаривая с журналистами, также сообщила, что представители DW встречались в стенах министерства с замдиректора департамента печати и информации министерства, после чего заявили, "понимают претензии" со стороны российских властей.

Лавров, напомним, в ходе конференции ОБСЕ, заявил следующее: "Они [DW] признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них".

Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ просила МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.