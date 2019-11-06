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16:54

"Недоразумение": В Deutsche Welle удивились заявлению Лаврова

фото ЗакС политика "Недоразумение": В Deutsche Welle удивились заявлению Лаврова

В российском представительстве немецкого медиахолдинга Deutsche Welle были удивлены, услышав заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который сегодня известил общественность о том, что издание признало, что некорректно освещало столичные протесты.

"Комментарий [министра], что DW признала ошибки при освещении событий в России, скорее всего, является недоразумением", - поделился соображениями представитель Deutsche Welle Кристоф Джамплет в беседе с "Открытыми медиа".

Ранее пресс-атташе МИД Мария Захарова, разговаривая с журналистами, также сообщила, что представители DW встречались в стенах министерства с замдиректора департамента печати и информации министерства, после чего заявили, "понимают претензии" со стороны российских властей.

Лавров, напомним, в ходе конференции ОБСЕ, заявил следующее: "Они [DW] признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них".

Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ просила МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.

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19:16    
Лавров теряет лицо, как дипломат, высказываясь от имени иностранного СМИ. Тем более, когда это СМИ опровергает слова путинского министра иностранных дел.

17:29    
Лавров работает исключительно в интересах России, используя все формы и методы дипломатической службы! Молодец!

17:23    
«Поздравляю вас, гражданин (Лавров) соврамши!»

17:19    
Удивляться совершенно нечему!!!Так как вокруг России масса западных врагов, которые всё делают для её развала! Им можно только оказывать сопротивление или уничтожать, как в 1945г.

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