К Михаилу Светову пришли с обыском после вызова в СК

Либертарианец Михаил Светов в своем Twitter сообщил, что к нему домой пришли несколько полицейских и, предположительно, сотрудники РЕН-ТВ.

По словам Светова, один из предполагаемых журналистов попытался ворваться к нему в квартиру. После этого Светов заметил четырех человек, дежурящих в подъезде, у одного из них он заметил микрофон РЕН-ТВ. Затем прибыли четыре правоохранителя с постановлением об обыске, но либертарианец отказался их впустить до приезда адвокатов.

Ранее Светов рассказал, что его вызвали на допрос в Следственный комитет, но в повестке не было указано, по какому делу. За день до этого телеканал РЕН-ТВ без ссылок на источники сообщил, что Светова якобы подозревают в нарушении ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Несколько дней назад Светов сложил с себя полномочия члена федерального комитета Либертарианской партии.