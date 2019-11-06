Главред петербургской "Новой газеты" предложила Госдуме узаконить исполнение законов

Главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова на конференции ОБСЕ в Москве, посвященной свободе СМИ и безопасности журналистов, заявила, что Госдума приняла огромное количество законов, сделавших работу журналистов невыносимой, передает MR7.

По словам Качаловой, она говорила о различном толковании этих законов. В своем выступлении она привела в пример дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвинили в оправдании терроризма из-за ее колонки.

Также Качалова говорила о безнаказанности за воспрепятствование работе журналистов. В пример она привела историю корреспондента «Эха Москвы» в Петербурге Сергея Кагермазова, которому отказывают в аккредитации для работы в Заксобрании после его расследований о спикере ЗакСа Вячеславе Макарове.

Ведущий мероприятия, сотрудник телеканала «Россия 1» Сергей Брилев в ответ попытался парировать ситуацией с его коллегой в Лондоне, которому отказали в аккредитации.

«Я не знаю, что можно делать в Лондоне, я знаю, что происходит тут. Можно порекомендовать Государственной Думе принять закон об исполнении законов», – ответила Качалова под аплодисменты зала.

Конференция в Москве прошла под названием «Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий». В ее работе приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, представители ОБСЕ и российские журналисты.

Лавров на той же конференции заявил, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle признала некорректность освещения протестов в Москве, и что лишать ее аккредитации за это не стоит.

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