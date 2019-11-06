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18:10

УФАС: Смольный незаконно предоставил участки на набережной реки Смоленки под строительство отеля

фото ЗакС политика УФАС: Смольный незаконно предоставил участки на набережной реки Смоленки под строительство отеля

Петербургские "антимонопольщики" подвели черту под разбирательством о предоставлении правительством города участков под возведение апарт-отеля на набережной реки Смоленки.

Комиссия УФАС постановила, что выделение инвестору территории в устье водного объекта было оформлено нелегитимно, застройщик получил её без проведения торгов. 

"Предоставив без торгов земельные участки, Правительство Санкт-Петербурга создало дискриминационные условия доступа к государственному имуществу Санкт-Петербурга (земельным участкам) другим хозяйствующим субъектам (нарушение ст. 15 Закона о защите конкуренции)", - отчитались в УФАС.

В связи с установленным фактом нарушения действующего законодательства Смольному выдано предписание отменить акты о предоставлении указанной земли инвестору.

Напомним, против появления в устье реки Смоленки апарт-отелей на протяжении года активно протестовали местные жители. В середине марта ЗакС всё же включил территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования, а спустя несколько месяцев Смольный расторг контракт с инвестором на аренду участков.

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