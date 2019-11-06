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18:30

Конституционный суд запретил чиновникам Коми ограничивать места для проведения митингов

фото ЗакС политика Конституционный суд запретил чиновникам Коми ограничивать места для проведения митингов

Конституционный суд РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, которые для этих целей выбирают чиновники, извещает портал "КомиОнлайн".

"Реагирование публичной власти на подготовку и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть нейтральным и нацеленным на обеспечение необходимых условий для правомерного осуществления гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний, в том числе путем выработки четких правил их организации и проведения, не выходящих за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан в демократическом правовом государстве", - констатировали в КС РФ.

Ранее жительницы Коми Вера Терешонкова и Марина Седова пожаловались в Конституционный суд на запрет местной администрации проводить публичные мероприятия на Стефановской площади в Сыктывкаре и на аналогичный запрет относительно мест, расположенных в 50-ти метрах от зданий органов госвласти.

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19:56    
Почему-то, Конституционный суд предпочитает не замечать аналогичные нарушения законов, творимые по месту его постоянного пр[цензура]ания, в Санкт-Петербурге. Несмотря на неоднократные обращения. Может, ждёт приказа сверху? Как известно, суды в России работают только по приказу, в любых вопросах даже косвенно связанных с политикой.

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